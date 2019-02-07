Ученые пытаются выяснить зависит ли рак от пола

Ученые проанализировали и сопоставили факты заболеваний раком мужчин и женщин, и задались целью выяснить, с чем связана та или иная частота заболеваний различными видами рака у мужчин и женщин.

По статистике, мужчины чаще болеют раком печени и легких, чем противоположный пол, такой показатель отличается в разных странах, но тенденция все же в одну сторону. По логике, можно объяснить это тем, что мужчины чаще пьют и курят, но с другой стороны, есть предположение что частота злокачественных опухолей у разных полов связана со свойственными каждому их них определенных биологических характеристик.

Ученые предполагают, что мутации опухолей по-разному протекает у мужчин и у женщин, что и определяет частоту вида рака у определенного пола. По этому поводу было проведено исследование, в которых приняло участие около двух тысяч образцов опухолей 28 различных видов рака.

Результатом оказалось, что разница у мужчин и у женщин есть в точечных раковых мутациях, что свидетельствует о предрасположенности полов к разным ракам. Однако ученым таких доказательств слишком мало, чтобы на них опираться, поэтому исследования в этой области будут продолжаться.