Ученые выяснили, что рак зависит от пола

Исследователи определили, что существуют раковые опухоли, которые в большей степени свойственны мужчинам или женщинам.



Ранее считалось, что образование раковых опухолей в некоторых органах, например, легких и печени, чаще встречается у мужчин. Предполагалось, что это связано с частым курением и употреблением спиртных напитков.

Однако новые исследования показывают, что мужской организм, как и женский, более предрасположен к определенным видам опухолей сам по себе. Возникновение рака связано с процессом восстановления ДНК, который отличается у мужчин и женщин.

Способ лечения раковых опухолей также различается в зависимости от половой принадлежности. Ученым еще предстоит выяснить специфику различий рака в зависимости от пола больного.