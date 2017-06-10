Установлена взаимосвязь между красотой и количеством детей у женщины

Медики установили взаимосвязь между красотой и количеством детей у женщины. Чем меньше детей, тем женщина привлекательнее.

Проект по выявлению этой взаимосвязи возглавил доктор Энтони Литтл. В исследовательском проекте участвовало 50 мужчин и женщин. Мужчинам демонстрировались фотографии женщин. По снимку необходимо было оценить внешний вид и предположить возраст.

Как выяснилось, большая часть мужчин отдала свое предпочтение дамам, у которых 1 или 2 ребенка. Эти представительницы казались более молодыми и симпатичными.

Специалисты объяснили это тем, что роды, кормление грудью и уход за ребенком в целом отражается не лучшим образом на внешности женщин. Организм женщин, которые рожали более 2-х раз, стареет быстрее, кожа меняет свой цвет, появляются пигментные пятна, морщины.

Ученые из Йельского университета подтвердили данную взаимосвязь. Они сообщила, что если часто вынашивать детей, то в ДНК можно обнаружить много повреждений. А это ведет к ухудшению внешнего вида и увяданию красоты.