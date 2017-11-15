В Египте у мумии обнаружили список покупок. Папирус удалось прочитать благодаря новым технологиям сканирования.

При мумификации тела усопших оборачивали в папирус. Как оказалось, египтяне не выбрасывали свои бумаги, а все хранили, включая списки покупок, налоговые записи и другие документы. Так и получилось, что рядовая запись оказалась на теле мумии.

Ее удалось прочитать благодаря сканированию. В противном случае это было бы невозможно. Это связано с тем, что останкам уже несколько тысяч лет. И любое движение может уничтожить как папирус, так и мумию.

Подобную надпись удалось прочитать впервые. Так как ранее они приходили в негодность из-за разложения останков и бактерий на мумии.