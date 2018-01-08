Ученые доказали, что мандарины провоцируют язву желудка и аллергию. Особенно опасно их употреблять в холодное время года.

Постоянное употребление мандаринов может спровоцировать язву желудка. Это связано с тем, что в этом фрукте содержится много кислот. Они раздражают слизистую оболочку человеческого желудка.

Цитрусовые, как известно, являются одним их наиболее распространенных аллергенов. Даже одна долька мандарина способна вызвать аллергическую реакцию.

По этим причинам специалисты рекомендуют ограничивать порции съедаемых фруктов. Особенно это касается детей. К тому же, медики советуют всегда мыть мандарины. Ведь перед транспортировкой их обрабатывают химикатами. А они в свою очередь могут проникнуть через кожуру. Поэтому важно перед употреблением цитрусового обдать его кипятком.

Но, невзирая на такие негативные аспекты, как язва и аллергия, фрукт полон витаминами, которые помогают худеть и улучшают память.