Ученые установили, как несчастная любовь оказывает влияние на мозг человека. Исследование провели специалисты Нью-Йоркского Университета.

Несчастная любовь или расставание с любимым человеком заставляют людей страдать. Ученые решили узнать, что происходит в этот момент с мозгом, чтобы можно было эффективно бороться с этим состоянием.

Сильная эмоциональная боль, которую обычно ощущает человек, приравнивается мозгом к физической. Это подтвердили оказания МРТ. Однако такая боль может продлиться гораздо дольше настоящей физической. В результате сердце может в прямом смысле слова ощущать, что оно болит.

Также симптомы, которые наблюдаются у несчастных влюбленных, сравнивают с наркотической зависимостью. Человек постоянно думает об объекте своего обожания, чем снова и снова себя расстраивает (это так называемый «синдром отмены»). Такая своеобразная ломка нарушает мозговую деятельность. Безответно влюбленный уже плохо контролирует свои действия и поступки.