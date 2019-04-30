Ученые: Разработан тест для диагностики синдрома хронической усталости

Разработали новую методику ученые из Университета Стэнфорда. С её помощью можно запросто диагностировать синдром хронической усталости.

В первой части эксперимента американские ученые изучили сходство между жалобами у людей с синдромом хронической усталости. Больных обычно беспокоят: бессонница, спазмы, постоянная усталость и головная боль.

Исходя из результатов исследования, все эти симптомы возникают из-за одной причины – «заклинивания» нервной системы. Обнаруженное нарушение является началом воспалительных процессов, которые передаются в спинной мозг.

Чтобы достоверно установить это, ученые поместили микроэлектроды в питательную среду и наблюдали за её сопротивлением при появлении соли в её составе. Как оказалось, чем больше менялся этот показатель, тем сильнее клетки реагировали на источник стресса. В итоге, было обнаружено: каким образом у человека появляется синдром хронической усталости.

Материал впервые был опубликован в ведущем американском научном издании PNAS.



