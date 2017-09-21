Учёные: Серферы подвержены опасному заболеванию

Серферы в 3 раза больше подвержены заряжению «супербактерий». Об этом говорится в статье журнала Environment International.









У специалистов появляется все больше по поводу появления «супербактерий», которые не способны уничтожить антибиотики. Ученые предполагают, что главные центры по распространению микробов-это фермы и больницы. Была обозначена еще одна категория, откуда появляются подобные бактерии. Суда относятся места с большим количеством воды, которые имеют популярность у людей - это пляжи, бассейны и т.д.



Ученые провели исследование, в котором приняло участие 300 человек. Половина из них постоянно занималась серфингом на британском побережье. Выяснилось, что 9% серферов были заражены микробами, которым не страшны антибиотики. При этом лишь у 3% исследуемых, которые не занимались серфингом, были найдены данные микробы.



Эксперты полагают, что такие результаты связаны с 2 вещами. Во-первых, серферам попадает в рот в 10 раз больше морской воды, чем обычным пловцам. Во-вторых, серферы активно занимаются в прибрежных водах, в которые попадает большая часть сточных вод.