Орбитальная станция Китая может нанести серьезный ущерб мегаполису. В ближайшие месяцы она войдет в атмосферу, оставив после себя разрушительные последствия.

Связь со станцией Tiangong-1 («Тяньгун-1»)потеряна еще в 2016 году. При падении на Землю она начнет разрушаться. Это может спровоцировать выброс гидразина. Он используется в ракетном топливе, а также является крайне токсичным. Даже небольшие его частицы способны вызвать рак.

Траекторию падения и общее состояние китайской орбитальной станции отслеживают специалисты из Штатов. Их прогнозы заставляют поволноваться весь мир. Дело в том, что по расчетам ученых, станция может упасть на один из мировых мегаполисов. В зоне риска оказались: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро, Мадрид, Нью-Дели, Гонконг, Токио, Сидней и многие другие крупные города.