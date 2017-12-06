Американские ученые нашли способ, который поможет засыпать быстрее. Для этого необходимо составить список дел на завтрашний день.

Майкл Скаллин, ученый из Бэйлорского университета в Америке, провел исследование. В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 19 до 30 лет.

Все испытуемые были разделены на две группы. Одним из них необходимо было перед сном составлять письменный список дел, которые удалось выполнить за прошедший день. Другая группа записывала дела, которые только запланированы на следующий день.

Эксперимент выявил одну закономерность. Люди, которые записывали планы на будущее, засыпали быстрее (в среднем на 16 минут).

Ученые нашли этому объяснение. Все дело в человеческой психологии. Если записывать свои планы перед сном, то человек расслабляется и больше не думает и не беспокоится о завтрашнем дне.

Такое незатейливое задание помогает засыпать быстрее и не требует много времени. Ученые советуют тратить на это не более пяти минут.