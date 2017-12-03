Бывший правительственный сотрудник Британии рассказал об экспериментах над пришельцами. Он утверждает, что внеземная жизнь реальна.

Ник Поуп работал на британское правительство в течение 21 года вплоть до 2006. Некоторое время он занимался изучением угроз инопланетного вторжения. Сейчас он устраивает туры по разным странам и доносит информацию об этом в массы.

Все проекты по изучению внеземной жизни в Британии прекратили свое существование в 2006 году. Поэтому разглашение информации не преследуется законом. Теперь Ник Поуп проводит свои расследования. Полученной информацией делится со всеми, призывая все страны не игнорировать существование пришельцев.

Бывший правительственный сотрудник утверждает, что в распоряжении специалистов находилось как минимум три образца кожного покрытия не земного происхождения. Тем не менее, анализ показал схожесть образцов с некоторыми видами животного мира. Однако на данный момент, уточняет мужчина, результаты исследований не сохранились. Также, Ник Поуп утверждает, что правительство Британии и США скрывают инопланетные корабли.