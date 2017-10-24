Стало известно, откуда планета Набиру нанесет удар по Земле

Бывший сотрудник национального космического ведомства США (NASA) рассказал, каким образом, по его мнению, Набиру может проникнуть в Солнечную систему.

Согласно информации Кори Гуда, который в течение шести лет являлся сотрудником NASA, Солнце способно генерировать порталы-вспышки, за счет своей электрической природы. Через такие порталы, по мнению ученого, можно перемещаться в параллельные миры. Именно с помощью такого портала в Солнечную систему может проникнуть и планета Набиру. Более того, Гуд утверждает, что уже сейчас недалеко от Солнца с помощью множественных спутников зафиксировано темное пятно-портал в форме бабочки, по своим размерам превышающее нашу планету практически в сто раз. Прохождении Набиру через такой портал вызовет катастрофические разрушения на Земле, что станет причиной конца света.

Напомним, что согласно научным исследованиям, недалеко от Солнечной системы существует некая планета Набиру, понять природу которой в настоящее время полностью не удалось. Тем не менее ученые уверены, что это небесное тело представляет огромную опасность для Земли. Приближение Набиру к нашей планете может замедлить движение Земли вокруг своей оси, что в свою очередь приведет к смене часовых поясов, а также заметно поднимет уровень Мирового океана, более, чем на 60 метров.