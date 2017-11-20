Ученые обнаружили среди кошек «правшей» и «левшей»

Ученые из Королевского университета в Белфасте обнаружили среди кошек «правшей» и «левшей». У домашних животных была обнаружена «ведущая» лапа.

В исследовании приняло участие 44 кошки. Все подопытные были домашними животными. Их возраст составил от одного года до семнадцати лет. Самок насчитывалось 20, самцов 24. За всеми участниками эксперимента наблюдали три месяца в условиях обычных для их существования (чтобы смена обстановки не повлияла на результаты исследования).

Также для чистоты эксперимента животных старались не переутомлять. В день давалось не более 15 попыток на тот или иной опыт. На каждый тип поведения необходимо было предоставить 50 примеров действий животных.

По истечению научных наблюдений было установлено, что 73% кошек выполняют действия определенной лапой, так называемой «ведущей». При этом самки чаще всего оказывались «правшами», в то время как самцы преимущественно «левшами». Пока не выявлены причины такого распределения. Однако известно, что «левши» являются более агрессивными и менее устойчиво переносят стрессовые ситуации. Дальнейшие исследовательские работы в этой области планируют продолжать, чтобы установить взаимосвязь выявленных фактов.

Между тем, подобные результаты ранее были выявлены у собак и лошадей.