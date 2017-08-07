Ожирение признали социально заразной болезнью. Ученые из Университета Южной Калифорнии доказали это опытным путем.

Специалисты выяснили, что ожирение является болезнью социума. Социальная среда сильно влияет на распространение заболевания.

Исследования были проведены среди 1159 военнослужащих. Собранные данные были сопоставлены со сведениями об уровне ожирения среди населения, проживающего в округе. В качестве основного критерия применялся индекс массы тела.

Ученые установили, что военнослужащие и члены их семей более склонны к излишнему весу в местности, где ожирение было распространенной проблемой. Более того, если в подобной среде проживать длительное время, то вероятность заболевания увеличивается.

Так, американские ученые признали, что ожирение способно передаваться посредством «социального заражения».