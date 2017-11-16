Ученые будут по-новому искать внеземную жизнь. Новый подход к проблеме описан в опубликованном исследовании в журнале Science Advances.

Поиск жизни на других планетах теперь будет осуществляться по-новому. Ранее основным критерием наличия жизни считался кислород в слоях атмосферы. Однако ученые не брали во внимание другие важные факторы, которые называют биосигнатурами. Они являются показателями вероятностного наличия живых организмов.

Свидетельствовать о наличии жизни вне Земли могут метан и углекислый газ, а также наличие воды. В дополнении к этому обязательно на планете должен отсутствовать монооксида углерода.

Перечисленные критерии могут стать сигналом для ученых о наличии живых организмов на исследуемой планете. Именно поэтому поиски внеземной жизни будут вестись с учетом новых факторов. Ранее неучтенные критерии могут помочь ускорить поиски пригодной для жизни планеты.

Вычисленная комбинация элементов, по мнению ученых, с большой долей вероятности будет признаком наличия жизни.