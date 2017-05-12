Ученые стали распознавать производителей детского порно по рукам. Способ оказался эффективным и уже помог в ряде случаев.

В Университете Данди разработали специальную методику, благодаря которой лишь по рукам возможно будет определить личность преступника. Автором разработки стала профессор Сью Блэк.

Ученые утверждают, что руки людей уникальны. Изучив их можно без труда установить личность человека.

Все дело в том, что вид рук генетически предопределен, поэтому характерные отличительные особенности есть у каждого.

В первую очередь следует обращать внимание на расположение вен. Их конфигурация формируется еще в утробе матери и является уникальной и неповторимой.

Важными приметами являются родинки, веснушки, всевозможные бородавки. Но наиболее ценны в плане исследования оказываются шрамы.

Также особое внимание уделяется лункам на ногтях (их еще называют лунулы). Это полумесяцы светлого оттенка у основания ногтя. Однажды в работе Сью Блэк именно лунула нестандартной формы помогла вычислить преступника.

Поэтому ученые считают, что изучение рук поможет распознавать производителей детского порно.