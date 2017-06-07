Ученые: По ладоням и рукам можно многое узнать о человеке

Группа ученых при поддержке психологов и нейробиологов утверждает, что изучив ладони и пальцы человека, можно узнать про его социальную, эмоциональную и физическую жизни. Результаты исследований это полностью подтверждают.

Как оказалось, по состоянию пальцев можно сказать о физическом состоянии человека. Сделать это можно: сравнив длину указательного и безымянного пальцев. Дело в том, что «эти данные» формируются ещё во время внутриутробного периода развития, то есть, чем больше тестостерона вырабатывается у плода, тем, соответственно, больше его указательный палец. Это теория была доказана ещё в 2017 году.

Не так давно норвежским ученым удалось выяснить, что разница между длиной безымянного и указательного пальцев может сказать о том, как хорошо человек владеет пространственным мышлением.

Ещё по пальцам можно определить верность партнёра. Специалисты провели опрос и установили: чем у человека палец короче, тем он больше хранит верность своему партнёру.

Согласно данным корейских ученых, крупная ладонь говорит о большем объёме легких. Это явление было определено по силе рук, которая, как известно, приходится показателем всей мышечной силы и состояния здоровья в целом. Таким образом, проверка этого показателя у пожилых людей является информативным способом тестирования их лёгких



