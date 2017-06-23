Ученые определили самый привлекательный тип женской фигуры. В фаворитах оказались мускулистые тела.

Специалисты из Университета Миссури в Канзас-Сити провели исследование. Они выявляли наиболее привлекательный тип женской фигуры. По полученным данным был сделан вывод, что в современном мире мускулистые женские тела считаются самыми привлекательными. Просто стройные девушки, не занимающиеся спортом, проигрывают своим конкуренткам.

В ходе исследования ученые проанализировали результаты женских конкурсов бикини с 1999 по 2013 год. Было установлено, что за этот срок год от года победительницами становились все более спортивные и мускулистые девушки.

Также был проведен опрос среди группы студентов, которым демонстрировались фото женщин с различными типами фигур. Итог подтвердил результаты предыдущего исследования.