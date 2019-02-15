Ученые: Тип фигуры женщины влияет на здоровье

Данную теорию подтвердили исследования, проведенные на лабораторных мышах.

Ученые из США уверены, что тип фигуры женщины влияет на ее здоровье. Однако пока эту теорию удалось доказать только благодаря исследованию, проведенному на лабораторных мышах. Для своего эксперимента специалисты кормили грызунов жирной пищей. При этом всех мышей разделили на группы, которые соответствовали разным типам фигуры. В результате исследования у самцов упал уровень тестостерона, а у некоторых самок активировался защитный механизм.

Чаще всего данный механизм начинал работать у мышей с грушевидной фигурой. Благодаря этого, ученые считают, что он самый здоровый. Эксперты говорят, что это связано с тем, что жир у женщин с таким типом фигуры собирается на бедрах и ягодицах, что приносит меньше вреда здоровью, чем в случаях с остальными типами.