Оказалось, что у полных людей наиболее отрицательные черты характера.

Недавно ученые определили, как форма тела связана с первым впечатлением о человеке. В исследовании участвовали 76 американских студентов. Эксперимент заключался в том, что на компьютере с помощью специальной программы изучались движения тел различной массы в разных позах. Участники исследования должны были по их движению определить черты характера. Результаты исследования показали, что у полных компьютерных тел преобладают отрицательных характеристики, а у худых наоборот.

Помимо этого полноватые личности характеризовались как ленивые и неорганизованные, а стройные – осторожные и дисциплинированные. Ученые говорят, что это может быть связано с тем, что черты характера связаны с образом жизни человека. Также определились, что люди с «прямоугольным» типом фигуры спокойные, застенчивые и надежные. Грушевидные и широкоплечие женщины и мужчины преобладают у людей с большой свободой воли, раздражительностью и упрямством.