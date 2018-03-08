РАН намерена бороться с экстрасенсам с помощью научных баттлов. Президент академии намерен обсудить с ведущими авторами научно-популярных изданий методы борьбы с лженаукой.

Научный деятель Александр Панчин считает, что предлагаемые главой РАН меры по борьбы с популярностью экстрасенсов, недостаточны. Ученые предлагает привлекать не только авторов книг, но и специалистов, которые уже набирают свою популярность на Интернет-просторах.

Панчин объяснил, что современным зрителям интересно, в первую очередь, шоу. Особенно людей привлекает все загадочное и сверхъестественное. По этой причине так популярны многочисленные телепроекты, посвященные экстрасенсам.

По мнению ученого, научные передачи должны изменить формат. Панчин предлагает устраивать научные баттлы, где ученые будут рассказывать о своих проектах, после чего путем голосования будет определяться победитель.