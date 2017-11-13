Открыт новый вид гигантского динозавра с огромными когтями. Megaraptorid Tratayenia rosales является древнейшим потомком современных птиц.

Палеонтологи впервые обнаружили останки данного неизвестного вида динозавра в 2006 году. Однако только недавно удалось полностью воссоздать облик Tratayenia rosales. Его вид устрашил ученых. 10-метровый гигант имел когти длинной в 40 сантиметров. Именно благодаря им он добывал себе пропитание. Предположительно, данный вид обитал между 95 и 85 млн. лет назад.

Анализ показал, что кости динозавра имеют воздушные карманы, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что Tratayenia rosales является предком современных птиц.

Ученые считают, что динозавр был плотоядным и, кроме того, одним из крупнейших. Специалисты полагают, что гигантский динозавр был одним из последних megaraptorids.