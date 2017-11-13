Наука

Открыт новый вид гигантского динозавра с огромными когтями

Сегодня, 10:20

Открыт новый вид гигантского динозавра с огромными когтями. Megaraptorid Tratayenia rosales является древнейшим потомком современных птиц.

 Палеонтологи впервые обнаружили останки данного неизвестного вида динозавра в 2006 году. Однако только недавно удалось полностью воссоздать облик Tratayenia rosales. Его вид устрашил ученых. 10-метровый гигант имел когти длинной в 40 сантиметров. Именно благодаря им он добывал себе пропитание. Предположительно, данный вид обитал между 95 и 85 млн. лет назад.

Анализ показал, что кости динозавра имеют воздушные карманы, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что Tratayenia rosales является предком современных птиц.

Ученые считают, что динозавр был плотоядным и, кроме того, одним из крупнейших. Специалисты полагают, что гигантский динозавр был одним из последних megaraptorids.

Мария Титова
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