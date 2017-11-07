Учёные выяснили, как размер ушей влияет на слух

Канадские ученые Режи Трапо и Марк Шонвизнер из Монреальского университета провели уникальный эксперимент. Результат исследования опубликован в Journal of Neuroscience.

Специалисты построили кресло, специально оборудованное динамиками. В ходе эксперимента участвовало 16 мужчин и женщин, которые вызвались добровольно.

Участники эксперимента садились на кресло и определяли, откуда идет звук. Это вызывало трудности, когда ученые изменили форму ушной раковины с помощью силиконовых вставок. Сперва эксперимент провалился, так как никто из добровольцев не понимал, где источник звука. Но, при повторении эксперимента через неделю, мозг адаптировался к измененной форме уха и эксперимент удался.

В ходе исследования Трапо и Шонвизнер с помощью МРТ наблюдали за активностью нейронов. Выяснилось, что с силиконовыми накладками на ухе движение нейронов в мозгу совершенно другое, т.е. восприятие звуков отличается.

С помощью этого исследования наука далеко продвинется в том, чтобы помочь глухим и слабослышащим людям. Форма ушной раковины так уникальна, как и отпечатки пальцев. И изменение формы уха может как лишить человека определять, где находится звук, так и помочь вновь слышать окружающие звуки.