Виртуальная реальность избавляет от аутизма

Британские ученые провели эксперимент, в ходе которого предполагалась выяснять влияние современных технологий на людей, страдающих расстройством аутентического спектра.

Эксперимент предлагал участникам с помощью VR – комнаты, опробовать на себе ситуации, вызывающие у них самые негативные эмоции.

Добровольцами эксперимента стали восемь человек в возрасте от 18 до 57 лет. Для каждого из них создали свой сценарий VR – комнаты, с учетом страха, о котором говорили участники.

Данная терапия подразумевала несколько этапов: разговор с психотерапевтом и несколько двадцатиминутных сессий в VR – комнате.

Через полтора месяца были получены результаты терапии. В ходе эксперимента было установлено, что реакция на раздражители у пяти участников из восьми заметно улучшилась. По прошествии полугода эти люди смогли полностью избавиться от своих фобий.

Ученые отмечают, что данная терапия находится на экспериментальном этапе и заявлять о ее полной эффективности пока сложно.