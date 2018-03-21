Учёные: Летучие мыши переносят вирус смертельной диареи

В провинции Гуаньдун, Китай, происходит не первая эпидемия свиней. Заражённые летучими мышами, переносившими и распространяющими геном коронавируса, они погибают тысячами от SADS (свиным смертельным диарейным синдромом).

Были загублены жизни десятков тысяч поросят без необходимой быстрой первой помощи. Как сообщили китайские ученые, в связи с эпидемией синдрома SADS люди не смогли обезопасить скот, из-за чего погибло около 24 тысяч голов. Первыми звонками о бедствии стали кратковременные эпидемии опасного заболевания среди животных в период с 2016 по 2017 года, которые удавалось приостанавливать. Но из-за большого объема скота, не всегда удавалось проследить за употреблением антибиотиков и количество смертей постепенно увеличивалось.

Как показывают источники, животные погибали от вирусного заболевания, названного коронавирусом. В основном, эта болезнь поражала поросят и молодых особей. Попадая внутрь, вирус поражал желудок и разрушал ворсинки кишечника, которые служат всасывающей поверхностью, из-за чего происходило быстрое обезвоживание организма свиней.

Оказалось, что разносчиками опасного заболевания стали летучие мыши семейства подковоносые, живущие вблизи злополучных ферм в пещерах. Они всегда были носителями различных вирусов, и не раз заражали животных и человека, вызывая различные аллергические реакции. Как сообщили ученые, для человека коронавирус не опасен, но он способен мутировать и принести еще больше жертв.