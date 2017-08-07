Google Brain Team презентовала новую идею для диагностики рака

Искусственный интеллект научился обнаруживать патологии. Команда Google изобрела алгоритм, который превратит любой микроскоп в средство диагностики раковых образований.

Во время ежегодной конференции Американской ассоциации по исследованию рака, исследователями Google Brain Team был представлен прототип «умного» оптического устройства, способного диагностировать раковые клетки, основываясь на изображении тканей человека. Об этом сообщил технический руководитель Google Brain Team Мартин Стумпе.

Устройство представляет собой доработанный микроскоп, в который помещены два модуля. За объективом расположено полупрозрачное зеркало, пропускающее через себя поток света и переносящее его на фотоматрицу, после этого изображение обрабатывается компьютером. Следующий шаг - это перенос обработанного изображения в окуляр, который показывает уже дополненную картину. Микроскоп использует разработанную учеными Google высокоточную нейросеть, оснащенную архитектурой Inception v.3.Таким образом, микроскоп в режиме реального времени способен сканировать образцы и отмечать на них злокачественные образования.

На данном этапе, искусственный интеллект обучен обнаруживать раковые метастазы молочных желез, но как сообщают ученые, вскоре данный аппарат можно будет использовать, чтобы находить любые патологии, а также диагностировать инфекционные заболевания, к примеру, туберкулез и малярия.