Искусственный интеллект Google будет распознавать рак легких намного лучше врачей

Компьютерные алгоритмы в 94% случаев правильно диагностируют онкологию, показало исследование.

Инженеры компании Google вместе с американскими врачами провели исследование, которое показало, что искусственный интеллект будет намного лучше распознавать рак легких, чем врачи. Нейросеть Google тестировали на пациентах, у которых зафиксировали новообразования в легких, злокачественного типа. Отметим, что за прошлый год в США от такого заболевания скончалось 160 тысяч человек, а в мире 1,7 миллиона. Для своего исследования ученые «скормили» алгоритмам 6716 снимков легких, которые были сделаны благодаря томографии. Из всего нейросеть точно определила диагноз в 94% случаев.

Когда диагноз ставился по одному снимку, то ИИ-алгоритм был точнее шести врачей, а когда были и предыдущие снимки, то и система и медики были на ровне в своих утверждениях. Специалисты говорят, что пока система Google не готова для использования в клиниках. Дело в том, что создатели сотрудничают со многими клиниками по всему миру, но пока еще не могут определиться, на сколько эффективной будет разработка при работе в больницах.