Старт продаж Xiaomi Mi7 могут перенести на второе полугодие 2018

Флагманский Xiaomi Mi7 возможно не появится на полках магазинов в первой половине 2018. Разработчики дорабатывают функционал девайса.

Смартфоны от Xiaomi сейчас набирают довольно большую аудиторию благодаря своим качествам, которые вполне в скором будущем смогут конкурировать с Apple.

Многие поклонники Xiaomi с нетерпением ждут появления на полках нового флагмана Xiaomi Mi7. Но в сети уже ходят слухи о возможном переносе старта продаж нового смартфона с первой половины 2018 на вторую половину года. Это связано с тем, что Китайские разработчики стараются максимально усовершенствовать технологию, позволяющую сканировать лицо, данная разработка практически аналог Face ID от Apple, только с измененным названием - 3D Face. В данный момент подобной функцией могут пользоваться только обладатели iPhone X.

Важно, что данная технология способна работать даже в полной темноте. Компания намерена максимально доработать данную функцию в новом флагмане, чтобы потребитель мог использовать ее в полной мере. Также, новому смартфону приписываются многие функциональные особенности. В их числе беспроводная зарядка, а также вырез в экране.