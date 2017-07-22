В Швейцарии исследователи изобрели специальный датчик, способный найти человека под завалами

В Швейцарии группа исследователей под руководством профессора Пратсиниса создали датчик, с помощью которого можно обнаружить человека под различными завалами. Новый прибор станет находкой в случаях стихийных бедствий и других происшествий.

Сейчас для того, чтобы обнаружить человека под завалами пользуются акустическими зондами или обученными собаками. К слову, если жертва происшествия находится не в сознании, то зонды не принесут никакой пользы. К тому же приборы, реагирующие на выделяемые человеком химические вещества, слишком дорогостоящие.

Новое изобретение небольшого размера, благодаря чему оно удобно в использовании, а его цена не очень высокая. Набор состоит из пяти специальных датчиков, которые помогут обнаружить человека поблизости.

В результате исследований выяснили, что новый прибор способен находить вещества, выделяемые человеческим организмом, в соотношении три на миллиард.

В будущем тестирование нового датчика проведут непосредственно во время стихийного бедствия.