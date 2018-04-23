В Стэнфорде изобрели датчики, способные растворяться в организме

Группа исследователей Стэнфордского университета под руководством Чжэньань Бао заявили о создании биосовместимых растворимых датчиков, которые можно имплантировать в тело для проведения исследований.

Информацию об этом опубликовали в Nature Electronics. Сообщается, что датчики предназначены для определения давления и растяжения, они существенно упростят задачу медиков при лечении сухожилий и других проблем.

Уникальный прибор представляет собой многослойную конструкцию, покрытую специальным полимером. Когда срок использования подойдет к концу, защитный полимерный слой истончится и собственно датчик, созданный из биосовместимого материала, попросту растворится в организме.

Пока что исследователи провели тесты в моделирующей организм среде, а также попробовали вживить свое изобретение крысе. По данным биологов, новый датчик способен передавать достоверную информацию в течение двух недель, а потом начинает разрушаться.

Сейчас изобретатели пытаются сделать свое устройство беспроводным. Ведь считывать информацию с опытного образца приходилось с помощью традиционного проводного подключения. Также планируется увеличить срок работы датчиков.