Химики из Китая изобрели многоразовую бумагу для принтера

Китайские ученые опубликовали изобретение бумаги многоразового использования, использование которой поможет в решении экологических проблем

В январе в журнале Nature Communications были опубликованы материалы исследований китайских химиков из Нанкинского университета телекоммуникаций и средств связи, связанных с разработкой способа получения бумаги многоразового использования для струйных принтеров. Этот способ позволяет стирать и перезаписывать информацию до 8 раз.

Технология основана на использовании смеси солей различных металлов и водного раствора. Печать на такой бумаге позволит увеличить энергосбережение и поможет сохранению природных ресурсов. Также немаловажным фактором является финансовая выгода – затраты на печать данным методом сокращаются практически в пять раз.

Кроме того, ученые из Поднебесной предлагают способ многократной черно-белой печати исключительно водным раствором.