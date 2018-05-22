Британские ученые изобрели способ полностью восстанавливать зубную эмаль

Британские химики из университета королевы Марии в Лондоне синтезировали новый материал, который способен помочь в восстановлении зубной эмали даже в случаях ее обширного повреждения. Как сообщило издание Nature Communications, это открытие может стать прорывом в лечении множества зубных болезней и фактически решить проблему гниения зубов.

По данным издания, кроме англичан над проектом также работали химики из Испании и Италии, а также Японии. Основой нового материала стал специфический белок, который способствует росту кристаллов. Ученые накладывали белковую матрицу на поврежденный участок зуба, а потом добавляли к ней минералы в кристаллической форме, которые обычно содержатся в слюне человека – например, фосфор и кальций. В результате роста кристаллов образовывалась пленка, сходная по своим свойствам с натуральной эмалью. К тому же, ее плотность и твердость поддается регулированию.

В ходе экспериментов химики подтвердили, что полученный материал прекрасно выдерживает перепады холодной и горячей температуры, а также воздействие кислой среды.

Ученые уверены, что применение этой новинки на практике поможет людям десятилетиями сохранять зубы в идеальном состоянии. Они также рассчитывают, что их инновация станет основой для новой методики лечения множества зубных болезней, причиной которых является повреждение слоя зубной эмали. Речь идет о повышенной чувствительности, кариесе и даже гниении зубов.

Это первый серьезный прорыв в решении проблемы, долго считавшейся неразрешимой, ведь эмаль зуба является практически единственной тканью человеческого организма, не имеющей свойств регенерации.