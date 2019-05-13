Разработан слуховой аппарат, способный передавать звуки через осязание

Датчики устройства, прикрепленные на пальцах, превращают вибрацию в звук.

Несмотря на то, что технология создания слуховых аппаратов и имплантов развиваются, глухие люди все равно испытывают много проблем. Но ученые из Польши смогли сделать прорыв в данной области – разработали аппарат, способный передавать звуки через осязание. Дело в том, что эксперты давно доказали, что человеческий мозг может переводить информацию, полученную от разных органов. Новый прибор способен преобразовывать низкочастотные речевые сигналы в тактильную вибрацию. Это делают датчики, которые крепятся на кончиках пальцев.

Для исследования были подобранны люди, которые не знают английского языка. После того, как несколько фраз были немного испорчены, добровольцев попросили повторить их. Однако их не смогли воспроизвести. После этого участникам эксперимента выдали новые аппараты. В данном случае результат был намного лучше. Ученые говорят, что данная разработка очень важна, так как для ее использования не нужно проходить обучение. Устройство может помочь слобослышащим людям и тем, кто работает в условиях ухудшенной слышимости.