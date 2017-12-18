В Австралии ученые нашли новую форму ДНК

В Австралии ученые нашли совершенно новую форму ДНК в клетках живого организма.

Ранее общепринятым было считать, что ДНК представляет собой структуру спирали. Однако австралийские ученые обнаружили в клетке ДНК в форме узла. Такой тип ДНК специалисты называют i-мотивами. До этого такой вид встречался только в искусственно созданных клетках. В этот раз его обнаружили в клетке живого организма.

Новый вид ДНК внешне похож на узел, состоящий из четырех ниток. По причине того, что такой вид имеет сложную структуру, ученые все еще ведут споры, может ли такая клетка действительно существовать в природе. Форма узла, по мнению ученых, формируется на последнем этапе жизненного цикла клетки. Для того, чтобы ее выявить разработали специальный фрагмент антитела. Он не только распознают нужную клетку, а и может к ней прикрепляться.

Далее ученые планируют выяснить, как новая форма ДНК способна повлиять на здоровье человека.