Билл Гейтс вложит 12 миллионов долларов на создание универсальной вакцины от гриппа

Билл Гейтс, основатель Microsoft, вложит около 12 миллионов долларов на проект по созданию универсальной вакцины от гриппа.

Об этом Гейст заявил во время ежегодной встречи Медицинского сообщества Массачусетса.

Проект, который поддержит Билл, носит название "Великий вызов". Это будет целый конкурс по созданию новой вакцины от гриппа. В победителя Гейтс и его супруга готовы вложить 12 миллионов. Проект посвящен столетию испанского гриппа, от которого пострадали 100 миллионов людей во всех уголках планеты. Согласно статистике, от гриппа каждый год умирает около 300-650 тысяч человек.

Главная задача специалистов - поиск новых, неведомых до этого вакцин. Преимущество будет у тех препаратов, которые станут не самыми дорогими и универсальными в своем применении.

Напомним, что на благотворительность Билл Гейтс пожертвовал более 30 миллиардов долларов. С 2009 года на официальном сайте благотворительной организации Билла Гейтса и его супруги Мелинды каждый год публикуют достижения за определенный период, а так же пишут о планах на будущие проекты.