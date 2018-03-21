В Великобритании в небе заметили НЛО

В Великобритании женщина заметила в небе НЛО.

Это произошло, когда она хотела запечатлить молнию. Жительница делала снимки молнии, однако после ее удара в небе показалось НЛО. Многие полагают, что оно скрывалось, однако удар молнии помешал ему.

Напомним, недавно в Финляндии НЛО был замечен благодаря Google Maps. Карты зафиксировали НЛО в небе. Объект запечатлили, когда он находился рядом с деревьями. После того, как инопланетные гости изучили окрестности, то НЛО тут же испарилось. Оно было в виде летающей тарелки, поверхность была похожа на металическую. Похожую летающую тарелку уже замечали в Нью-Йорке. Люди думают, что инопланетяне стали активно изучать этот уголок земного шара.

Специалисты, занимающиеся НЛО, полагают, что американская компания NASA уже давно осведомлена о жизни на других планетах, однако по неизвестным нам причинам умалчивает об этих фактах.