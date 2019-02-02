Снова Великобритания? Жители графства Кент обеспокоены частым появлением НЛО

Жители Великобритании в который раз заметили присутствие НЛО в небе.

Житель деревни Плакли (графство Кент) недавно выложил в сеть Интернет видео, на которых был запечатлен странный объект в небе. Молодой человек написал, что гулял в вечернее время по полю и заметил, как большой светящийся объект быстро движется в небе над горизонтом. По его словам, объект имел черную продолговатую форму с мигающими огнями, но камера не смогла передать настолько четкое изображение.

Жители графства Кент обеспокоены частым появлением инопланетных кораблей, ведь в Англии и США НЛО стали появляться чаще, чем в других точках мира. Почему снова Великобритания? Этим вопросом задаются жители европейского государства.

Стоит отметить, что активность внеземных кораблей стремительно возросла в последние месяцы. Люди все чаще выкладывают фото и видео, а также стали замечать аномальные изменения в природе и погодных явлениях.



