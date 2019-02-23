Добрались и до России: В небе над Новосибирском корабль НЛО оставил четкий след

Ранее жители Европы и Америки выкладывали десятки снимков НЛО, но теперь аномальную активность все чаще стали фиксировать и в России.

Жители Земли стали массово выкладывать в сеть Интернет фото и видео доказательств существования инопланетной расы. И теперь НЛО добрались и до России. Теперь россияне также делятся аномальными явлениями в природе, зафиксированными на камеру.

Так, в одной из социальных групп, посвященных Нибиру и инопланетянам, появилось фото из Новосибирска. В небе над городом корабль НЛО оставил четкий след. Очевидец успел достать камеру и отправил снимок, чтобы вместе с другими подписчиками подумать об увиденном. Вероятно, что след оставило не земное летательное устройство. Траектория полета слишком ломанная, поэтому ни самолет, ни дрон, а тем более ракета не могли пролететь над Новосибирском. Остается только догадываться, зачем гуманоиды стали все чаще присылать на Земли свои корабли для разведки.



