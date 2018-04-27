В Австралии погиб самый старый паук на планете. На момент смерти ему было 43 года.

В среднем считается, что тарантулы живут от 5 до 20 лет. Однако этот паук умер в возрасте 43 лет. За его жизнью исследователи следили еще с 70-х годов. Он помог специалистам узнать многое о представителях своего вида.

Ученые благодаря пауку-рекордсмену выяснили, что тарантулы живут достаточно долго за счет того, что ведут неактивный образ жизни, а их метаболизм заметно медленней, чем у других пауков. За ним наблюдали в условиях дикой природы, давая ему возможность жить в естественной для него среде. Смерть 43-летнего паука настала не из-за старости, на членистоногого напала стая ос. Ученые полагают, что он мог бы прожить еще дольше.

Напомним, недавно австралийским ученым удалось добиться неплохих результатов в одном из своих исследований. Они снабжали мозг вне живого организма искусственной кровью. Таким образом, специалисты сделали так, что мозг работал вне тела около 36 часов.