Специалисты обнаружили новый вид «коммуникабельного» паука

Британские ученые из Лондонского университета во время экспедиции открыли новый вид паука. Ему дали название «коммуникабельный». Обитает этот вид в Индонезии.

Свое название паук получил из-за того, что отличается своими социальными навыками.

Паук тесно общается со своими сородичами. В отличие от большинства из них, для которых характерны каннибализм и агрессивность, «коммуникабельный» паук живет в полной гармонии с собой и со своим окружением. Живут эти пауки большими колониями. В них входит два вида, которые являются ближайшими родственниками друг друга.

Ученые отмечают, что колонии пауков смешанных видов – это редкость. К тому же они не только кормят свое потомство, но и заботятся о чужом.

Используя их гармоничный образ жизни и миролюбивый характер по отношению не только к сородичам, но и к людям, их можно, по мнению ученых, использовать в качестве контролеров вредителей. Пищей для этих пауков служит белая муха, которая наносит ущерб посевам. Благодаря этим паукам можно помочь не только людям, но и сельскому хозяйству. Они могут помочь уменьшить потребность в химических веществах или пестицидах.

Ученые планируют более внимательно изучить этот вид паука, у которого такой огромный потенциал борьбы с вредителями.