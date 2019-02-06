Ученые обнаружили новый вид паука – с рогом на спине

«Рогатого паука» обнаружили в Республике Ангола, которая расположена в Южной Африке. Ему дали название Ceratogyrus attonitifer, основное его отличие – это рог на спине. Исследование опубликовано в African Invertebrates.

Паук относится к виду тарантулов. Отличаются они от остальных пауков тем, что не плетут паутину для улова добычи, а охотятся по земле на насекомых. Ученые еще не пришли к пониманию предназначения рога на спине у паука, но есть некоторые догадки. Одна из них предполагает, что мягкий рог помогает быстро втягивать пищу в желудок, другая выдвигает версию, что рог работает подобно верблюжьему горбу, помогая во время отсутствия пропитания. Известно, что этот вид живет в песочных норках.

Также изучены укусы тарантула – они не представляют угрозу жизни, однако могут быть переносчиками инфекций.