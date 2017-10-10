В Болгарии в древней гробнице нашли черепашьи панцири

В гробнице на территории медуниверситета в Пловдиве (Болгария) археологи нашли черепашьи панцири рядом с человеческими останками. Ученые считают, что черепахи должны были связать усопших с загробным миром.

Как рассазала Майя Мартинова, представительница Археологического музея Пловдива, в древности этих пресмыкающихся часто связывали с богом Гермесом. Именно в его функции входила помощь душам по дороге в подземное царство. То есть для древних черепахи являлись неким символов бессмертия.

Кроме панцирей, ученые нашли в гробнице много монет, возраст которых отнесен примерно к 200-м годам нашей эры. Согласно античным верованиям, монеты нужны были в качестве платы лодочнику Харону за переправу через Стикс в царство мертвых.

С помощью монет, а также после проведения анализа ДНК останков ученые установят точный возраст захоронения. Пока археологи лишь говорят, что это единственная известная в Болгарии «черепашья» гробница. Подобные захоронения раньше находили только в Турции в поселениях ассирийцев.