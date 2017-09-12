Дрезденские физики разоблачили китайский «вечный двигатель»

Команда профессора Мартина Таймара из Дрезденского технического университета доказала, что китайский «вечный двигатель», который наделал столько шума в научных кругах в прошлом году, фактически является фейком. Немецкие ученые провели ряд экспериментов, результаты которых показали, что китайский бестопливный двигатель EMDrive на самом деле не работает так, как о том заявили его разработчики.

Напомним, в сентябре 2017 года китайские ученые создали прототип двигателя, состоящего из магнетрона – источника излучения и редуктора, который это излучение направляет. Вопреки физическим законам, он якобы преобразовывает тягу в силу. Китайцы заявили, что на Земле полученная сила тяги слишком мала, но в космосе будет способна сдвинуть ракету и донести ее на край Солнечной системы в считанные месяцы.

Однако эксперименты в Дрездене доказали, что на самом деле зафиксированная тяга – не что иное, как результате взаимодействия магнитного поля Земли и электрических проводов, находящихся под напряжением. При этом сама тяга настолько мала, что сопоставима с погрешностями в исследованиях.

Свои выводы немецкие ученые представили коллегам в Севилье, где проходил форум Space Propulsion. Они заявили, что будут продолжать свои исследования.