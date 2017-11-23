Астрономы доказали, что на орбите Юпитера «поселился» астероид - пришелец

Астрономы пришли к выводу, что астероид 2015 BZ509, летящий по орбите в окрестностях Юпитера, на самом деле не принадлежит Солнечной системе, а прилетел к нам из межзвездного пространства.

На предположение о том, что на самом деле астероид 2015 BZ509 является чужаком, ученых натолкнуло изучение его орбиты. Дело в том, что космическая глыба летит в сторону, противоположную движению всех других объектов в нашей системе. С помощью космического моделирования астрономы доказали, что этот звездный пришелец оказался в сфере притяжения Юпитера еще около 4,5 миллиардов лет назад. По словам Фатхи Намуни, ученого из обсерватории Лазурного Берега (Франция), все остальные небесные тела в Солнечной системе наследовали манеру движения по своим траекториям у протопланетного диска, из которого и появились. И лишь2015 BZ509 нарушает это правило. Объяснение феномена может быть лишь одним – астероид родился за пределами нашей системы.

Напомним, что осенью 2017 года широкий резонанс вызвало появление в Солнечной системе астероида Оумуамуа, который также оказался межзвездным пришельцем. Однако он, в отличие от 2015 BZ509, не задержался у нас надолго: Оумуамуа двигался по гиперболе и вскоре вылетел за пределы системы. Ученые считают, что астероид, который вначале приняли за комету, прилетел к нам от Веги – альфы созвездия Лиры.