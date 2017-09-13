Названы 6 черт характера, необходимых успешному человеку

Добросовестность и умение приспосабливаться, а не ум и талант, станут краеугольным камнем успешной карьеры и счастливой жизни – к такому выводу пришли эксперты Королевского колледжа в Лондоне.

Группа исследователей разработал тест для определения личностных качеств, необходимых успешным лидерам. В результате выделены 6 черт характера, без которых, считают ученые, успешную карьеру не построить.

На первое место поставили добросовестность. Именно она поможет выполнить работу качественно, облегчит работу в команде и перспективное планирование.

На втором месте – умение приспособиться. По мнению экспертов, человек с таким качеством проще адаптируется к новинкам прогресса и легче переживает стрессы.

На третьем месте – умение принимать неопределенность. По мнению ученых, осознание того, что невозможно предугадать все на свете, помогает работнику вырабатывать несколько стратегий, смотреть на проблему под разными углами.

На четвертом месте – любопытство. Именно оно, а еще любознательность открывает разум для всего нового, помогает получать большее удовлетворение от своей работы.

Еще две необходимых для успеха черты – смелость и дух соперничества.

Правда, все эти качества должны быть в меру присущи человеку, говорят ученые. Ведь излишняя добросовестность может привести к утрате гибкости в принятии решений. Излишнее любопытство может превратиться в неспособность сосредоточиться на поставленной задаче. А умение меняться под влиянием обстоятельств не должно вызывать негативную реакцию у коллег, чтобы не прослыть приспособленцем.