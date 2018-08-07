Ученые объяснили, зачем людям умение прощать

Психологи уверены, что этим качеством люди наделены, чтобы дольше сохранять связи в социальной группе, а не разрушать ее отдельными проступками отдельных людей.

Чтобы подтвердить свою теорию, ме6ждународная команда ученых из университетов Британии, Италии и США провела серию экспериментов, участие в которых приняли более полутора тысяч добровольцев. Их просили наблюдать за действиями двух человек и оценивать их поведение. В свою очередь, участников опыта ставили перед выбором: ударить ли шокером напарника и получить за это деньги, либо отказаться от удара и остаться ни с чем.

В результате исследователи выяснили, что «хороший» участник эксперимента, который воздерживался от удара, сразу приобретал симпатии зрителей и сохранял их в большинстве случаев даже тогда, когда менял свое решение на «плохое». А вот «плохиши» вызывали негативную реакцию, но в случае смены решения они получали от наблюдателей более мягкие оценки их действий.

Психологи говорят, что умение прощать необходимо людям, чтобы обеспечить комфортную психологическую среду вокруг себя. Ведь человек порой совершает негативные поступки случайно или по неосторожности. В таком случае его осуждение будет разрушать общество, а не сплачивать его. А это значительно уменьшает шансы на выживание человека как вида.

Исследователи считают, что тот же психологический механизм заставляет людей сохранять неудачные отношения и давать близким «второй шанс».