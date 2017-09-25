Ученые объяснили, зачем нужно смотреться в зеркало

Американские психологи доказали, что людям необходимо смотреться в зеркало. Это помогает сохранить психическое здоровье и повысить свою социализацию.

В результате исследований ученые из колледжа Барнарда (Колумбийский университет) пришли к выводу, что люди используют зеркало как имитацию личного контакта с другим человеком. Оно обеспечивает человеку некий взгляд со стороны, с помощью которого индивидуум получает представление о своем теле. Именно с помощью «волшебного стекла» мы проверяем, какими увидят нас окружающие. Причем, говорят исследователи, восприятие себя в зеркале напрямую зависит от того, насколько хорошо человек себя чувствует.

Наблюдения ученых показали, что люди, которые надолго отказываются от услуг зеркала, становятся нелюдимыми, снижается их социализация. Кроме того, эксперты выяснили, что осознавать себя, глядя в зеркало, человек начинает в возрасте примерно полутора лет. До этого времени ребенок принимает свое отражение за другого малыша или просто как нечто подозрительное и незнакомое.