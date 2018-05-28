Ученые рассказали о пользе стресса

Британские психологи из Лондонского университетского колледжа с помощью экспериментов доказали, что у стресса есть свои плюсы.

Как пишет издание Journal of Neuroscience, ученые пришли к выводу, что с помощью стресса мозг получает возможность исправить так называемое оптимистическое когнитивное искажение – попросту говоря, слишком оптимистический взгляд на вещи. Это искажение заставляет человека недооценивать опасности и не обращать внимания на объективную информацию. Например, заядлый курильщик не стремится сократить количество выкуренных сигарет, оставаясь уверенным, что вызванные вредной привычкой болезни обойдут его стороной.

Психологи говорят, что стресс заставляет человеческий мозг перестроить свою работу таким образом, чтобы трезво оценить ситуацию либо проблему. Таким образом, этот психологический механизм является противовесом оптимистическому подходу, помогающему человеку преодолевать жизненные трудности.

Кроме того, эксперименты показали, что в состоянии стресса люди лучше усваивают именно негативную информацию. Психологи разделили 35 добровольцев на две группы. Одной половине дали выполнять простенькие письменные тесты, а другой предложили решить сложные примеры, а потом выступить с коротким докладом на заранее неизвестную тему.

Позже в группах провели опрос, попросив рассказать о негативных событиях и оценить их. В результтате выяснилось, что «позитивная», спокойная группа была склонна «не заметить» негативную информацию и недооценивать возможный риск. А участники «стрессовой» группы оценивали предложенные факты гораздо объективнее.