Ученые: Стресс увеличивает зависимость от соцсетей

Многие используют сидение в интернете и соцсетях, как борьба со стрессом и усталостью.

Ученые из Германии провели исследование и пришли к выводу, что стресс увеличивает зависимость человека от соцсетей. Многие люди используют интернет в качестве борьбы с усталостью и стрессом, но через время это может стать не просто зависимостью, но и болезнью. Для своего исследования специалисты проанализировали данные 309 пользователей Facebook, возраст которых составлял от 18 до 56 лет. В первую очередь ученые обратили внимание на уровень стресса и объем социальной поддержки. Эксперты всех участников спрашивали, сколько времени они проводят в сети каждый день, а также об ощущениях, если пользователи не могут быть онлайн.

Результаты показали, что повышенный уровень стресса оказался связан с глубоким вовлечением человека в общение в сети. Однако, когда пользователи получали реальную поддержку близких или друзей, то зависимость снижалась. Ученые отметили, если у человека не будет поддержки в реальной жизни от родных и друзей, то данная зависимость может перерасти в патологию, которую могут вылечить только психологи.