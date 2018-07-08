Психологи: человек как личность с возрастом кардинально не меняется

Психологи подтвердили исследованиями старую поговорку о том, что люди не меняются. Они утверждают, что, по крайней мере, на протяжении 50 лет личность человека в большинстве случаев не претерпевает кардинальных изменений.

Группа ученых под началом Родики Дамиан из Хьюстонского университета (США) опиралась в своих изысканиях на результаты массового опроса учеников старших школ, который проводился еще в 1960 году. Тогда психологи изучали личностные качества подростков, в том числе входящие в так называемую «большую пятерку» - добросовестность, доброжелательность, экстраверсию, открытость для нового опыта и невротизм. Доктор Дамиан с коллегами работали с 1795 участниками этого опроса, стремясь узнать, как изменились их личностные черты спустя 50 лет, и насколько такие изменения распространены в группе.

В результате ученые пришли к выводу, что лишь в 40% случаев можно говорить о заметных изменениях личностных черт людей в течение основной части их жизни. То есть если человек отличался добросовестностью в юности, то и в зрелом возрасте он сохранит это качество. Большинство людей с возрастом становятся доброжелательнее и добросовестнее, обретают психологическую стабильность. Психологи считают этот процесс проявлением взросления индивидуума. При этом черты характера с возрастом могут меняться, не затрагивая психологический «костяк».

По словам доктора Дамиан, у исследователей нет оснований предполагать, что в личностях участников исследований и в будущем произойдут серьезные изменения.